Удари України по НПЗ можуть стати останньою краплею для Путіна - WSJ

Володимир Путін / © Associated Press

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Удар українських безпілотників по найбільшому нафтопереробному заводу Росії в Омську став переламним моментом у кампанії далекобійних атак. Ця атака може стати останньою краплею для диктатора Володимира Путіна.

Про це пише The Wall Street Journal.

Видання звертає увагу, що російська влада практично не прикривала підприємство засобами протиповітряної оборони, вважаючи його недосяжним для українських безпілотників.

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Проте використані апарати, за даними аналітиків, здатні вражати цілі з відривом до 3400 кілометрів, що значно розширює потенційну зону ударів.

«Тепер Москві доведеться захищати значно більшу територію — від європейської частини країни до Західного Сибіру, де зосереджені ключові об’єкти нафтогазової галузі та оборонної промисловості. Це неминуче призведе до перерозподілу і так обмежених сил ППО», — зазначають журналісти.

ЗСУ атакували Омський НПЗ — що відомо

У Генштабі ЗСУ заявили, що Сили спеціальних операцій завдали удару по Омському нафтопереробному заводу, який розташований на відстані майже 2500 км від кордону з Україною. Цей завод залишався одним із небагатьох великих об’єктів нафтопереробки, які ще не атакували українські безпілотники.

Губернатор Омської області спочатку повідомив лише, що українським безпілотникам «вдалося досягти північного промислового вузла Омська», але пізніше все ж визнав атаку на НПЗ.

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Омський НПЗ є найпотужнішим нафтопереробним підприємством у Росії (понад 21 млн тонн на рік) і спеціалізується на виробництві широкого спектра пального, мастильних матеріалів і нафтохімічної продукції.

Українські військові стверджують, що вразили установку первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-11 на заводі проєктною потужністю 8,4 млн тонн нафти на рік.

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