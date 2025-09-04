Удари України по нафтопереробці РФ працюють / © ТСН

Україна продовжує завдавати ударів по нафтопереробній інфраструктурі Росії. Проте, на думку військового аналітика Майкла Кларка, безпосередньо на ситуацію на фронті ці атаки не вплинуть, адже армія РФ використовує дизель.

Це експерт зазначив Sky News.

Ця стратегія є дієвою. За його словами, близько 11% нафтопереробних потужностей Росії вже виведено з ладу.

Кларк пояснив, що Україна свідомо атакує саме нафтопереробку, а не експорт нафти, адже удари по експортній інфраструктурі вплинули б на світові ціни на нафту — і це викликало б невдоволення США.

«Це успішна кампанія, яка вдаряє по російській внутрішній економіці. Але безпосередньо на фронт вона не вплине, адже армія РФ використовує дизель», — зазначив експерт.

Водночас, за його словами, наслідки таких ударів усе ж фільтруються у воєнну сферу, оскільки створюють проблеми для економіки та нагадують російському суспільству про ціну війни.

Нагадаємо, раніше командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді оприлюднив перелік російських нафтопереробних заводів (НПЗ), що було уражено всерпні 2025 року.

Також раніше йшлося про те, що в серпні 2025-го завдяки операції Сил безпілотних систем ЗСУ, зокрема 14-го полку, перекачку російської нафти призупинили, адже удар було завдано по нафтопроводу "Дружба".