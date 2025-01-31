Удесятеро більший за Пентагон: FT заявило, що Китай будує військовий центр біля Пекіна

У західній частині Пекіна розпочалося будівництво військового командного центру, який, за даними розвідки США, може бути вдесятеро більшим за Пентагон.

Про це повідомило видання Financial Times.

На супутникових знімках виявлено будівельний майданчик площею майже 405 гектарів у Китаї, на якому активно ведеться будівництво бункерів для захисту китайських військових лідерів у разі конфлікту, зокрема і ядерної війни. За даними аналітиків, роботи розпочались у середині 2024 року. Експерти назвали цей проєкт - "Пекінський військовим містом".

"Цей новий передовий підземний командний бункер для військового керівництва… сигналізує про намір Пекіна створити не тільки звичайні сили світового класу, але й передовий потенціал для ведення ядерної війни", - зазначив колишній керівник відділу аналізу Китаю ЦРУ Денніс Уайлдер.

Водночас китайське посольство у Вашингтоні повідомило, що "не в курсі деталей" та підкреслило, що Китай "відданий шляху мирного розвитку та оборонної політики, яка має оборонний характер".

Колишній аналітик Національного агентства геопросторової розвідки Ренні Бабіарц повідомив, що на території площею п’ять квадратних кілометрів працює щонайменше 100 кранів, розробляючи підземну інфраструктуру.

Згідно з повідомленням, перед початком будівництва не було виставкових залів, що зазвичай є частиною проєктів комерційної нерухомості. Крім того, в Інтернеті відсутні офіційні згадки китайською мовою про цей об'єкт. Водночас на місці були помічені знаки, що забороняють використання безпілотників і фотографування.

Китайський дослідник, ознайомлений із зображеннями об'єкта, зазначив, що це місце має всі ознаки "чутливого військового об’єкта", зокрема міцний залізобетон та глибокі підземні тунелі.

"Майже в 10 разів більший за Пентагон, він відповідає амбіціям Сі Цзіньпіна перевершити США. Ця фортеця служить лише одній меті, яка полягає в тому, щоб служити бункером кінця світу для все більш досконалої та боєздатної армії Китаю", - заявив експерт.

Нагадаємо, ЗМІ розкрили, що Китай раптово будує флот спеціальних барж, придатних для висадки на Тайвані.

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