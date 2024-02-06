Угода про допомогу Україні та кордон із Мексикою перебуває на межі зриву — WP про баталії у Сенаті

Спікер Палати представників назвав законопроєкт “мертвим”, в той час як сенатори від Республіканської партії починають масово дезертирувати напередодні голосування в середу.

Двопартійний пакет прикордонних реформ і фінансування для України та Ізраїлю виявився близьким до краху 5 лютого після того, як спікер Палати представників назвав його “мертвим”, колишній президент Дональд Трамп напав на головного переговірника від Республіканської партії, а керівництво Сенату від Республіканської партії заявило, що, швидше за все, проголосує проти продовження розгляду законопроєкту цього тижня.

Про це пише The Washington Post.

Стрімке падіння підтримки в Сенаті

Законопроєкт вартістю 118 мільярдів доларів, який передбачає радикальні зміни в національній системі надання притулку і механізм ефективного закриття кордону для більшості мігрантів, коли кількість перетинів кордону особливо велика, був оприлюднений після місяців переговорів 4 лютого ввечері, після того, як багато його опонентів з Республіканської партії помилково назвали законопроєкт благом для мігрантів.

Після закритого засідання сенаторів-республіканців 5 лютого ввечері головний переговірник від Республіканської партії сенатор Джеймс Ленкфорд (штат Оклахома) заявив, що, на його думку, республіканці, швидше за все, об'єднаються, щоб заблокувати закон 7 лютого, і що він сам, можливо, навіть проголосує проти нього.

Сенатор Джон Тьюн, другий за значущістю республіканець, сказав, що всі погодилися з тим, що очікуване в середу процедурне голосування було “занадто раннім”.

Деякі сенатори-республіканці, в тому числі Ленкфорд, заявили, що на конференції обговорюється питання про те, чи потрібно більше часу на розгляд поправок до законопроєкту після блокування голосування. Але імміграційна реформа виявилася настільки токсичною для республіканських законодавців, що досягнення консенсусу щодо зміни законопроєкту в найближчому майбутньому видається малоймовірним.

Стрімке падіння підтримки в Сенаті відображає перевернуту політику щодо угоди про кордон серед республіканців, яка почалася кілька тижнів тому, коли Трамп почав її критикувати. Консервативна профспілка офіцерів прикордонної служби схвалила угоду в понеділок, заявивши, що вона “кодифікує в законі повноваження, яких агенти прикордонної служби США ніколи не мали в минулому”.

А групи з захисту прав іммігрантів і біженців, в тому числі Amnesty International USA, розкритикували закон як такий, що містить “найбільш екстремістські антиіммігрантські пропозиції, які ця країна бачила за останні 100 років”.

Але все більша кількість республіканців на Капітолійському пагорбі вважає цей закон занадто м'яким.

Спікер Палати представників Майк Джонсон і його керівна команда, які спочатку вимагали, щоб ухвалені Палатою представників прикордонні реформи були прив'язані до фінансування України, виклали свої претензії у спільній заяві, заявивши, що законодавство “не здатне” забезпечити безпеку кордону і сприятиме зростанню нелегальної імміграції.

“Будь-який розгляд цього сенатського законопроєкту в його нинішньому вигляді є марною тратою часу, — написали вони. — Він МЕРТВИЙ після прибуття до Палати представників. Ми закликаємо Сенат США відхилити його”.

Трамп включив питання кордону до свого передвиборчого послання 2024 року і сказав республіканським законодавцям не підтримувати законопроєкт ще до того, як учасники переговорів оприлюднили його текст.

Позиція Трампа

“Це дуже поганий законопроєкт для його кар'єри”, — сказав Трамп про Ленкфорда, провідного республіканського переговірника, який є одним з найбільш консервативних членів конференції, в інтерв'ю Дену Бонджіно 5 лютого.

“Він зосереджений на кампанії, — сказав Ленкфорд, коли його попросили відреагувати на коментар Трампа в ефірі CNN. — Я збираюся зробити все можливе, щоб захистити націю так швидко, як тільки зможу, незалежно від виборчого циклу”.

Трамп і його союзники неправильно охарактеризували законопроєкт, який також дозволить найняти тисячі додаткових співробітників притулку і прикордонної служби, а також збільшити кількість місць для утримання під вартою, як такий, що кодифікує ще більшу нелегальну міграцію в країну.

Ленкфорд назвав ці спотворення “смішними” в інтерв'ю Fox News у понеділок, але кілька сенаторів-республіканців заявили, що ці характеристики вже завдали шкоди базі.

Підтримка Макконнелла

Лідер сенатської меншості Мітч Макконнелл (республіканець, штат Кентуккі), чиї співробітники допомагали вести переговори щодо угоди, і який намагається знайти спосіб переконати своїх членів проголосувати за допомогу Україні та Ізраїлю, висловив свою підтримку, так само як і поміркована сенаторка Сьюзан Коллінз (республіканка, штат Мен).

“Мої колеги знають мою позицію, — сказав Макконнелл раніше в понеділок. — Вони знають так само, як і я, що противники Америки в Москві, Пекіні і Тегерані працюють разом, щоб підірвати нас. І вони знають, що нарешті настав час для Сенату відповісти силою”.

Хто проти

Але станом на вечір понеділка щонайменше 20 сенаторів-республіканців заявили про свою незгоду з угодою, а двоє сенаторів-демократів розкритикували її як занадто “драконівську” для шукачів притулку. Сенатор Берні Сандерс (штат Вірджинія) виступив із заявою про те, що Сполучені Штати не повинні надавати ще один “долар” на війну Ізраїлю в Газі, але неясно, чи проголосує він проти всього пакету.

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Законопроєкт потребує 60 голосів, щоб подолати перше процедурне голосування, яке, за словами лідера більшості Чарльза Шумера, відбудеться в середу. Цього тижня Палата представників має проголосувати за окремий законопроєкт про додаткову допомогу Ізраїлю на суму 17,6 мільярдів доларів, що має на меті чинити тиск на Сенат, щоб той скоротив більший пакет. У понеділок Білий дім опублікував заяву, в якій йдеться про те, що президент Байден накладе вето на цей закон, якщо він потрапить на його стіл.

Серед республіканців, які не проголосували, є такі праві лідери, як сенатор Майк Лі (штат Юта), який закликав до нового лідерства республіканців у Сенаті — замах на Макконнелла — і сенатор Тед Круз (штат Техас), який назвав угоду “БОЖЕВІЛЬНОЮ” у своєму дописі в соціальній мережі. Але набагато більш промовистими для потенційного майбутнього законопроєкту є коментарі деяких сенаторів, які перебувають у центрі республіканської конференції або мають зв'язки з республіканським керівництвом.

Сенатор Джоні Ернст (республіканець від штату Айова), член керівництва, заявив, що положення про кордон “під загрозою”.

“Я хотів би, щоб ми дали Джеймсу [Ленкфорду] презумпцію невинуватості, щоб він подивився на текст до того, як ми почали виступати з опозиційною позицією, — сказав Ернст. — Але, незважаючи на це, він вже є, він вже вплинув на громадськість, і ми повинні взяти це до уваги, коли будемо рухатися далі”.

Сенатор Джон Корнін (республіканець, штат Техас), союзник Макконнелла, сказав, що у нього є “питання і серйозне занепокоєння” щодо цього закону, що свідчить про проблеми з його подальшим просуванням у Сенаті. Сенатор Джеймс Ріш (Айдахо), провідний республіканець у Комітеті з міжнародних відносин Сенату і яструб оборони, натякнув на свою опозиційність у дописі в соціальних мережах, де він закликав забезпечити дотримання чинних законів на кордоні і зупинити “це божевілля”.

Сенатор Стів Дейнс (штат Монтана), голова Національного республіканського сенатського комітету і член лідерської команди, також заявив, що він проти законопроєкту.

Деякі республіканці вказали на те, що вони вважають “лазівкою” в положенні про надзвичайний стан на кордоні, яка дозволить президенту зупинити закриття кордону в умовах надзвичайної ситуації з національною безпекою, а інші — на той факт, що законодавство прискорить видачу дозволів на роботу для шукачів притулку, які пройдуть новий, вищий бар'єр, серед інших проблем.

“Напруга навколо дуже висока, — сказав один з помічників республіканців у Сенаті. — Цей законопроєкт нікуди не дінеться. На жаль, він лише розколює республіканців і відправляє Ленкфорда на острів, на який він не заслуговує”.

Інший помічник республіканця сказав, що багато хто на конференції вважає, що імміграційна угода завжди приречена на провал, враховуючи інтенсивність підтримки цього питання з боку Республіканської партії та необхідність хоча б часткового компромісу з демократами, щоб досягти домовленості.

“Ви не можете вбити те, що ніколи не було живим”, — сказав помічник.

Інші законодавці-демократи також висловили своє незадоволення законопроєктом.

“Ми глибоко стурбовані тим, що президент розглядає можливість просування імміграційної політики епохи Трампа, проти якої демократи так наполегливо боролися — і проти якої він сам проводив кампанію — в обмін на допомогу нашим союзникам, яку вже підтримують республіканці”, — заявили сенатор Алекс Паділья (Каліфорнія) і депутат Нанетт Барраган (Каліфорнія), голова іспаномовного кокусу Конгресу.

Групи з захисту прав іммігрантів також розкритикували цей закон.

“Як кандидат Джо Байден пообіцяв повернутися до гуманної імміграційної політики, але як президент він неодноразово використовував жорстокі методи колишнього президента Трампа”, — заявила Емі Фішер, директорка з прав біженців та мігрантів Amnesty International США.

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