Угода про припинення вогню у Газі відкриває ХАМАСу шлях до історичної перемоги — AP

За останні п'ять місяців Ізраїль знищив тисячі бойовиків ХАМАСу, зруйнував десятки їхніх тунелів і завдав безпрецедентних руйнувань у Секторі Гази.

Але перед ним все ще стоїть дилема, яка була зрозуміла з самого початку війни і яка, зрештою, визначить її результат: Ізраїль може або спробувати знищити ХАМАС, що означатиме майже неминучу загибель приблизно 100 заручників, які досі утримуються в Газі, або укласти угоду, яка дозволить бойовикам заявити про історичну перемогу.

Про це пише Associated Press.

Будь-який результат буде болісним для ізраїльтян. Будь-який з них, швидше за все, означатиме безславний кінець довгої політичної кар'єри прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу. І будь-який з них може бути прийнятним для ХАМАС, який цінує мучеництво.

Нетаньягу, принаймні публічно, заперечує існування такої дилеми. Він пообіцяв знищити ХАМАС і звільнити всіх заручників або за допомогою рятувальних місій, або шляхом укладення угод про припинення вогню, заявивши, що перемога може настати “за лічені тижні”.

Поки триває війна, він може уникнути дострокових виборів, які, згідно з опитуваннями, можуть усунути його від влади. Але здається неминучим, що в якийсь момент доведеться робити вибір між заручниками і військовою перемогою.

Тим часом, ХАМАС, схоже, не поспішає досягти тимчасового припинення вогню напередодні священного для мусульман місяця Рамадан, який починається наступного тижня, або відкласти очікувану ізраїльську операцію в Рафаху, південному місті, де половина населення Гази шукає притулку.

Лідер ХАМАСу Ях'я Сінвар, ймовірний організатор нападу на Ізраїль 7 жовтня, має підстави вважати, що поки він утримує заручників, він зможе врешті-решт закінчити війну на своїх умовах.

Кривава гра Сінвара

За понад два десятиліття, проведені в ізраїльських в'язницях, Сінвар вивчив іврит, вивчив ізраїльське суспільство і виявив пролом у броні свого супротивника, який переважає його у військовому плані.

Він дізнався, що Ізраїль не може миритися з тим, що його люди, особливо солдати, перебувають у полоні, і буде робити все можливе, щоб повернути їх додому. Сам Сінвар був серед понад 1000 палестинських в'язнів, звільнених в обмін на одного полоненого солдата в 2011 році.

Для Сінвара масові вбивства 7 жовтня могли бути жахливим додатком до основної операції, яка полягала в тому, щоб затягнути велику кількість заручників у величезний лабіринт тунелів під Газою, де Ізраїль не зміг би їх врятувати і де вони могли б слугувати живим щитом для лідерів ХАМАСу.

Як тільки це буде зроблено, він отримає потужний козир, який можна буде обміняти на велику кількість палестинських ув'язнених, в тому числі на вищих лідерів, які відбувають довічне ув'язнення, і припинення ізраїльського наступу, якого очікував ХАМАС.

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Жодні 2000-кілограмові бомби не змогли б подолати жорстоку логіку цієї стратегії.

Ізраїльські чиновники кажуть, що тунелі простягаються на сотні кілометрів, а деякі з них знаходяться на глибині кількох поверхів під землею, захищені вибуховими дверима і мінами-пастками. Навіть якщо Ізраїль знайде лідерів ХАМАСу, будь-яка операція означатиме майже неминучу смерть для заручників, які, ймовірно, їх оточують.

“Цілі досить суперечливі, — каже Амос Харель, багаторічний військовий кореспондент ізраїльської газети “Гаарец”. — Звичайно, можна сказати, що для перемоги над ХАМАСом знадобиться рік, і ми рухаємося до цього, але проблема в тому, що ніхто не може гарантувати, що заручники залишаться живими”.

Він додав, що навіть якщо Ізраїль якимось чином вб'є Сінвара та інших топлідерів, інші піднімуться нагору і замінять їх, як це вже траплялося в минулому.

“Ізраїлю буде дуже важко перемогти”, — сказав Харель.

З початку війни Ізраїль успішно звільнив трьох заручників, всі вони перебували на землі, а ХАМАС стверджує, що ще кілька людей загинули в результаті авіаударів або невдалих рятувальних операцій. Понад 100 заручників були звільнені в рамках угоди про припинення вогню в обмін на палестинців, ув'язнених Ізраїлем.

Нетаньягу каже, що військовий тиск врешті-решт призведе до звільнення приблизно 100 заручників і решток 30 інших, яких досі утримує ХАМАС.

Але у своїх відвертих коментарях у січні Гаді Айзенкот, колишній ізраїльський генерал і член військового кабінету Нетаньягу, сказав, що будь-хто, хто припускає, що решта заручників можуть бути звільнені без угоди про припинення вогню, поширює “ілюзії”.

Важко уявити, що ХАМАС відпустить своїх найцінніших “живих щитів” заради тимчасового припинення вогню, тільки щоб побачити, як Ізраїль відновить свою спробу знищити угруповання, і що ХАМАС відкинув ідею здачі своїх лідерів у полон і відправлення у вигнання.

Для Сінвара краще залишитися під землею разом із заручниками і подивитися, чи окупиться його ставка.

Чим це закінчиться?

Уряд Нетаньягу перебуває під тиском з боку родин заручників, які побоюються, що час спливає, і широкої громадськості, яка розглядає повернення заручників як священний обов'язок.

Президент США Джо Байден, найважливіший союзник Ізраїлю, ризикує програти переобрання в листопаді, частково через розбіжності серед демократів щодо війни. Гуманітарна катастрофа в Газі викликала обурення в усьому світі. Війна загрожує відкрити інші фронти на всьому Близькому Сході.

На столі переговорів лежить пропозиція ХАМАСу, в якій заручники повертаються живими.

Вона передбачає поетапне звільнення всіх заручників в обмін на поступовий вихід Ізраїлю з Гази, довгострокове припинення вогню і відновлення. Ізраїль також звільнить сотні ув'язнених, включаючи вищих палестинських політичних лідерів і бойовиків, засуджених за вбивства цивільних осіб.

ХАМАС майже напевно збереже контроль над Газою і, можливо, навіть проведе паради перемоги. З часом він міг би вербувати нових бойовиків, відбудовувати тунелі і поповнювати свої арсенали.

Це була б надзвичайно дорога перемога, з більш ніж 30 000 вбитих палестинців і повним руйнуванням більшої частини Гази. Палестинці матимуть різні думки щодо того, чи було воно того варте.

Рідкісне опитування, проведене минулого року під час війни, виявило зростання підтримки ХАМСу: понад 40% палестинців на окупованому Західному березі річки Йордан і в Газі підтримують це угруповання.

Ця підтримка тільки зростатиме, якщо ХАМАСу вдасться зняти багаторічну блокаду Гази, вважає Тахані Мустафа, старший аналітик з питань Палестини в міжнародному аналітичному центрі “Крайсис Груп”: “Якщо це призведе до серйозних поступок, які можуть зробити життя хоч трохи кращим, то я думаю, що це не тільки посилить підтримку ХАМАСу, але й може посилити підтримку збройного опору в більш широкому сенсі”.

Нетаньягу відкинув пропозицію ХАМАСу як “маячню”, але немає жодних ознак того, що бойовики відступають від своїх основних вимог.

Ізраїль може продовжувати воювати — тижнями, місяцями чи роками. Армія може вбити більше бойовиків і зруйнувати більше тунелів, ретельно уникаючи районів, де, на її думку, утримуються заручники.

Але в якийсь момент Нетаньягу або його наступникові, ймовірно, доведеться прийняти одне з найболючіших рішень в історії країни, або його приймуть за них.

Нагадаємо, Тель-Авів “більш-менш” пристав на пропозицію про тимчасове припинення вогню в регіоні. Наступний крок — терористи ХАМАС мають погодитися звільнити частину заручників, щоб угода набула чинності.

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