"Угода важливіша за все": в Ізраїлі оголосили загальнонаціональний страйк – що відомо

Муніципалітети Тель-Авіва, Кфар-Саба та Гіватаїма оголосили, що 2 вересня доєднаються до загальнонаціонального страйку на підтримку сімей заручників.

Ізраїльський профспілковий працівник, голова Федерації праці Histadrut Арнон Бар-Давид оголосив загальний страйк, який має відбутися завтра, 2 вересня, через нездатність звільнити заручників, яких утримують у Газі.

Про це йдеться у The Times of Israel.

Арнон Бар-Давид заявив, що "угода важливіша за все інше".

Акція розпочнеться о 6 ранку і наразі планується як одноденний страйк.

"Громадян Ізраїлю вбивають у тунелях Гази. Це неможливо осягнути і потрібно зупинити", – заявив він на пресконференції за підсумками Форуму заручників і зниклих безвісти.

Після розмови з різними представниками служби безпеки Арнон Бар-Давид висловив думку, що угода "застрягла через політичні міркування". Він зазначив, що через політичну поляризацію народ роз'єднали.

"Ми – табір проти табору і нам потрібно повернути державу Ізраїль. Ми отримуємо мішки для трупів замість угоди. Я дійшов висновку, що тільки наше втручання може зрушити з місця тих, кого потрібно зрушити", – заявив він, а також закликав народ Ізраїлю вийти на вулиці ввечері 1 вересня та завтра, щоб взяти участь у страйку.

Під час Форуму заручників і зниклих безвісти також пролунав заклик громадськості "приєднатися до масової демонстрації із вимагою повного закриття країни".

Заклик підтримав Ізраїльський бізнес-форум, який представляє більшість працівників приватного сектора з 200 найбільших компаній країни, а також лідера опозиції Яїра Лапіда.

Раніше Ізраїль та ХАМАС не змогли домовитись про припинення вогню у Газі. Стало відомо, що представники сторін у Каїрі не погодилися на кілька запропонованих посередниками варіантів угоди.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.