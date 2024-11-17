Угода, яка може покласти край війні: в CNN вважають, що Трамп може відступити перед Путіним

Дональд Трамп, який невдовзі стане 47-м президентом США, заявив, що може досягти так званої угоди про припинення війни в Україні за день. Це здається неправдоподібним, оскільки Росія та Україна вже воюють понад 10 років. Із врахуванням відносин Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним, останній, ймовірно, відчує себе в силі продовжувати як війну в Україні, так і підрив країн НАТО, адже знає, що Трамп може не відповісти у відповідь.

Про це йдеться у матеріалі CNN.

Трамп вдає з себе чудового переговірника, тож, можливо, він міг би укласти угоду зараз, коли Україна протистоїть у війні з росіянами і знає, що контрольований республіканцями Конгрес, ймовірно, не підтримає додаткові витрати мільярдів на фінансування їхньої війни, вважають в CNN.

"Тим часом той факт, що росіяни долучили до війни північнокорейських солдатів, свідчить про те, що Путін не хоче оголошувати масову мобілізацію в Росії, адже це непопулярне рішення. Тож він може мати власні інтереси в згортанні війни на умовах, які він вважає сприятливими", — йдеться у матеріалі.

Анексований Крим і окупований схід: якою може бути "угода" Трампа

Там додають, що загальні контури угоди, яка, ймовірно, покладе край бойовим діям, можуть полягати в тому, що Росія збереже за собою анексований 2024 року Крим, а Україна отримає назад частину територій на сході України, що Росія захопила після. Натомість Україна не вступає в НАТО, але отримує гарантії безпеки від США, такі як Японія.

Проте у виданні зазначають, що ні росіяни, ні українці не будуть задоволені елементами цієї угоди. Альтернативою є "вічна" війна, в якій загинуть мільйони.

За словами колишнього радника Трампа з національної безпеки Джона Болтона, майбутній 47-й президент США "фундаментально перегляне передумови НАТО". Але на початку цього року Конгрес США ускладнив вихід з Альянсу, гарантуючи, що для цього знадобиться супербільшість голосів у Сенаті або акт, прийнятий повним складом Конгресу, щоб вивести США з Альянсу.

"Проте своїми публічними заявами Трамп може значно підірвати НАТО та причину його існування, якою є колективна самооборона, оскільки він є головнокомандувачем найважливішої країни Альянсу. У лютому Трамп заявив, що заохочуватиме Росію робити "все, що вони хочуть" з будь-якою країною-членом НАТО, яка не витрачає 2% свого ВВП на свою оборону", — йдеться у матеріалі.

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що амбіції Путіна вищі за захоплення України: "Росія посилює кампанію гібридних атак на наших союзних територіях, безпосередньо втручаючись у наші демократії, саботуючи промисловість і вчиняючи насильство. … Це свідчить про те, що зміщення лінії фронту в цій війні відбувається вже не тільки в Україні. Лінія фронту все більше переміщається за кордони до Балтійського регіону, до Західної Європи".

"Враховуючи "дивний роман" Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним, Росія, ймовірно, відчує себе в силі продовжувати ці зусилля з підриву країн НАТО, знаючи, що Трамп може не відповісти у відповідь", — додають в CNN.

Нагадаємо, Дональд Трамп напередодні заявив про те, що закінчить війну в Україні, водночас у Мережі знову з’явилася низка заяв про переговори. Вони лунали як від західних лідерів, так і від путінських прихильників.

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