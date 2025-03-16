Угорців запитають, чи підтримують вони вступ України до Євросоюзу: як голосуватимуть

Громадян Угорщини опитають щодо членства України в Євросоюзі. Бюлетень із одним запитанням "Чи підтримуєте ви, щоб Україна вступила до Євросоюзу?" надрукують на захищеному папері, що "унеможливить зловживання".

Уряд Угорщини оприлюднив бюлетень для опитування громадської думки.

Бюлетень міститиме два варіанти відповіді: "так" чи "ні". Опитування відбудеться у форматі "національних консультацій".

"Бюлетень друкується на захищеному папері, що запобігає фальсифікаціям. Виборчі бюлетені не можуть бути ксерокопійовані чи дубльовані, їх підраховуватимуть шляхом суворої перевірки в присутності нотаріуса. Україна не може стати членом Євросоюзу без згоди угорців, оскільки країни-члени мають право вето", - йдеться у повідомленні уряду країни.

Угорське провладне видання Hirado повідомило, що премʼєр-міністр країни Віктор Орбан розпорядився провести опитування на початку березня, після заяви президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн про необхідність вступу України до ЄС протягом пʼяти років її перебування на посаді.