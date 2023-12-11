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Угорщина блокує всі питання щодо України на саміті ЄС — подробиці від журналіста

Автор
Марина АзізоваМарина Азізова
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Угорщина блокує всі питання щодо України на саміті ЄС — подробиці від журналіста

Віктор Орбан / Фото: Associated Press

Якщо ситуація зрушить з мертвої точки, то на саміті в Брюсселі.

Жодних зрушень під час зустрічі послів ЄС у Брюсселі у неділю, 10 грудня, не відбулося. Угорщина досі блокує все, що пов’язане з Україною.

Про це повідомив в X (Twitter) журналіст брюссельського бюро “Радіо Свобода” Рікард Йозвяк після зустрічі послів ЄС.

“Посли ЄС зустрічалися сьогодні (у неділю) в Брюсселі цілий день. Жодних зрушень, оскільки Угорщина все ще блокує все, що пов'язано з Україною. Якщо це буде вирішено, то це буде вирішено на саміті ЄС 14-15 грудня”, — написав Йозвяк.

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Нагадаємо, глава України Володимир Зеленський поспілкувався з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном в Аргентині під час церемонії інавгурації новообраного президента Хав’єра Мілея в Національному конгресі в Буенос-Айресі.

Сам Зеленський прокоментував зустріч так: “На полях інавгурації говорив із прем’єр-міністром Угорщини Орбаном. Максимально відверто — і зрозуміло, що про наші, європейські справи”.

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Дата публікації
Перегляди
366
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