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Угорщина готова зняти вето на допомогу Україні, але ставить ультиматум - Bloomberg

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Угорщина готова зняти вето на допомогу Україні, але ставить ультиматум - Bloomberg

Прапор Угорщини / Фото: pixabay.com

Уряд у Будапешті затримує чотирирічний пакет підтримки Україні на суму 50 мільярдів євро.

Угорщина готова зняти вето на пропозицію Європейського Союзу про фінансування України в обмін на €30 млрд, які ЄС заблокував для Будапешта.

Про це заявив головний політичний радник прем’єр-міністра Віктора Орбана Балаш для інтерв'ю Bloomberg.

Журналісти нагадали, що уряд у Будапешті затримує чотирирічний пакет підтримки на суму 50 мільярдів євро (54 мільярди доларів) для Києва.

"Зауваження Балаша свідчать про те, що Угорщина прагне отримати високу ціну за свою згоду, яку може бути важко прийняти решті блоку", - вважають в інформаційному агентстві.

 За його словами, Будапешт "розгляне можливість внести свій внесок" у пакет, але за певних умов. 

"Фінансування Угорщини ЄС і фінансування України — це дві окремі проблеми. Але якщо ЄС наполягає на тому, щоб фінансування України надходило зі зміненого бюджету ЄС, тоді ці дві проблеми стають пов’язаними", - заявив він.

Балаш додав, що Угорщина хоче, щоб ЄС передав повну суму? яку було призупинено минулого року через проблеми "верховенства права та хабарництва".

Нагадаємо, за даними журналіста брюссельського бюро “Радіо Свобода” Рікарда Йозвяка, Угорщина блокує всі питання щодо України на саміті ЄС.

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Дата публікації
Перегляди
174
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