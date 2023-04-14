Угорщина могла таємно допомогти Україні з постачанням зброї - Politico

Угорщина може таємно допомагати Україні з постачанням озброєння. Це стало відомо з таємних документів Пентагону, які потрапили до Мережі.

Американське видання Politico.секретні дані Міноборони США.

В одному з документів зазначається, що Будапешт міг дозволити використовувати свій повітряний простір партнерам та Україні для переміщення озброєння. Наголошується, що українські пілоти перелетять на переданих Хорватією гелікоптерах "через повітряний простір Угорщини".

"Якщо ця інформація відповідає дійсності, то це не тільки показуватиме, що Угорщина пропускає зброю через своє небо, але й суперечить повідомленням преси про те, що гелікоптери будуть доставлені на землі або рейсами до Польщі", - йдеться у матеріалі Politico.

Нагадаємо, опубліковано нові секретні документи Міноборони США. Так, з 27-сторінкової публікації стало відомо, що розвідслужби США проникли практично у всі командні структури російської розвідки та армії. Основна частина цих документів позначена як "перехоплення комунікацій".

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