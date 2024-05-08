Угорщина відзначилася черговою скандальною заявою щодо війни: цього разу йшлося про допомогу НАТО

Угорщина не братиме участі в довгостроковому плані НАТО щодо допомоги Україні і вважаю цю ідею "божевільною".

Про це заявив угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто, повідомляє Reuters.

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Угорщина залишиться осторонь божевільного плану НАТО (йдеться про фонд для України - Ред.), незважаючи на весь тиск", – зазначив Сіярто.

Раніше речник угорського уряду Золтан Ковач, відповідаючи на ініціативу НАТО минулого місяця, заявив, що Будапешт не підтримуватиме жодних пропозицій НАТО, які "можуть наблизити Альянс до війни або перевести його з оборонної коаліції на наступальну".

Представник США в Угорщині раніше заявив, що союзники по НАТО попереджають Угорщину про небезпеку її "тісних і розширювальних" відносин з Росією, і якщо це політичний вибір Будапешта, то країнам НАТО "доведеться вирішити, як найкраще захистити інтереси безпеки".

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг під час свого візиту до Києва заявив про ініціативу створення спеціального Фонду фінансової підтримки української оборони обсягом 100 млрд євро.

Раніше Петер Сіярто заявив, що присутність військ НАТО в Україні означатиме початок третьої світової війни. А недавно прем'єр Угорщини Віктор Орбан цинічно висловився про війну в Україні та приголомшив заявою про західні війська.

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