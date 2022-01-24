Угорщина не евакуюватиме своїх дипломатів, бо не вірить у вторгнення Росії до Києва

Угорщина не евакуюватиме своїх дипломатів, бо не вірить у вторгнення Росії до Києва

Очільник МЗС Угорщини зазначив, що зміни в туристичних порадах не стоять на порядку денному.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто повідомив, що у їхньому відомстві поки не планується евакуація дипломатів чи членів сімей посольства Угорщини в Києві.

Про це він сказав 24 січня під час перерви Ради ЄС із закордонних справ, пише Hirado.hu.

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"Слід уникати нової холодної війни та розпалювання атмосфери холодної війни, оскільки вона вже мала трагічні наслідки в Центральній Європі. Ми не хочемо стати жертвою будь-якого конфлікту Сходу та Заходу", – сказав Сійярто.

Він зазначив, що уряд Угорщини виступає проти будь-яких кроків, які б загострили ситуацію, але водночас підтримує дипломатичні зусилля, заходи щодо врегулювання конфлікту шляхом переговорів та прямі переговори замість інформаційно-роз’яснювальної роботи.

Нагадаємо, на тлі загрози війни США починає евакуацію співробітників свого посольства у Києві. Згодом про евакуацію своїх співробітників посольств повідомили Австралія, Німеччина, Британія. У Франції заявили, що не евакуюватимуть своїх дипломатів, але продовжуватимуть стежити за розвитком подій.

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