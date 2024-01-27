Угорщина "не отримала доказів", що КНДР постачає Росії зброю – держсекретар угорського МЗС

Угорщина не засудила постачання Північною Кореєю зброї Росії для війни проти України, як це зробили практично всі інші члени ЄС. Чому його країна цього не зробила, пояснив державний секретар Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Штарай.

Про це повідомляє портал 444.hu.

Під час парламентських дебатів двоє депутатів від опозиційних сил Мартон Томпош і Петер Унгар спитали в представника МЗС, чому уряд не приєднався до спільної заяви із засудженням постачання північнокорейських балістичних ракет Росії.

Водночас Унгар підкреслив, що позиція Будапешта дивна, оскільки він офіційно "категорично проти будь-яких поставок зброї в російсько-українській війні".

"Оскільки нам не було надано жодних доказів, у нас не було можливості перевірити дійсність тверджень, що містяться в заяві", – відповів на це Штарай.

Раніше таку саму позицію озвучив голова МЗС Словаччини Юрай Бланар, пояснюючи відмову своєї країни підтримати заяву із засудженням дій Північної Кореї.

Ракети з Північної Кореї для РФ

Речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі з посиланням на розсекречені дані розвідки заявив, що Росія використала для масованого повітряного удару ракети з Північної Кореї. Він назвав постачання зброї Пхеньяном РФ "значною та тривожною ескалацією". Як наслідок - США скликали Радбез ООН на 10 січня.

В Офісі президента прокоментували інформацію про постачання ракет КНДР до Росії. За словами Михайла Подоляка, Москва вже не маскує свої наміри міфічною "денацифікацією" на тлі укладання договорів з Пхеньяном і Тегераном. "Вісь зла" ще ніколи не була настільки очевидною, наголошує він.

Видання Sky News з посиланням на заяву Південої Кореї пише, що КНДР використовує Україну як ядерний полігон для своєї зброї, яка здатна нести ядерний заряд.

Також Південна Корея повідомляє, що Північна Корея може продати Росії твердопаливну ракету KN-23. Цей новий тип озброєння за своїми властивостями подібний до "Іскандера" - це балістична ракета малої дальності.

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