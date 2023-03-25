Угорщина не підтримає вступ України до ЄС доки "школи на Закарпатті у небезпеці" – Сіярто

Угорщина блокує вступ України до Євросоюзу через закон про освіту.
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Будапешт не підтримає євроатлантичну і європейську інтеграцію України доки "школи на Закарпатті у небезпеці".
Про це повідомив речник уряду Угорщини Золтан Ковач з посиланням на слова Петера Сіярто.
"Угорщина не може підтримувати трансатлантичну та європейську інтеграцію України доти, доки угорські школи на Закарпатті перебувають у небезпеці" - заявив Сійярто.
Міністр закордонних справ Угорщини також заявив, що "1300 угорських шкіл і дитячих садків приймають дітей і студентів-біженців з України, поки 99 угорських початкових і середніх шкіл в Україні перебувають під загрозою закриття через український закон про освіту".
Нагадаємо, в Угорщині пояснили, чому заблокували спільну заяву ЄС щодо ордера на арешт Путіна.
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