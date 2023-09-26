Угорщина не поспішає голосувати за вступ Швеції до НАТО, бо "їй нічого не загрожує"

Влада Угорщини каже, що питання щодо вступу Швеції до НАТО навряд чи буде ухвалене цього року.

Угорщина не буде поспішати з голосуванням щодо прийняття Швеції до блоку НАТО, оскільки "їй нічого не загрожує".

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Про це пише АР з посиланням на слова прем’єр-міністра Угорщина Віктора Орбана.

“Виступаючи під час відкриття осінньої сесії угорського парламенту, Орбан сказав законодавцям, що “безпеці Швеції нічого не загрожує”, тому Угорщина “не поспішає” затверджувати її вступ до НАТО”, - йдеться у матеріалі.

Минулого тижня керівник парламентської фракції партії Фідеш Мате Кошич висловив думку, що питання щодо вступу Швеції до НАТО навряд чи буде ухвалене цього року.

Угорщина лишається єдиним членом НАТО, окрім Туреччини, яка ще не схвалила вступ Швеції до НАТО.

“Угорщина з липня 2022-го року відкладає голосування за неї й висуває Швеції розмиті вимоги. Уряд Орбана звинувачує шведських політиків у висловленні “відвертої брехні” про стан демократії в Угорщині, що, за словами Орбана, не дає деяким законодавцям впевненості у необхідності схвалення заявки”, - стверджує АР.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Орбан пожалівся на "утиски" угорської нацменшини та висунув Україні умови.

Крім того, ми раніше інформували, що у Міністерстві закордонних справ Угорщини підтвердили, що Будапешт блокував вступ України до ЄС і НАТО.

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