Угорщина не збирається передавати Україні біженців призовного віку: деталі

Жолт Шем'єн заявив, що всі біженці з України перебувають в Угорщині в безпеці та отримують всю необхідну допомогу, як угорську, так і українську.

Угорщина не планує передава Україні біженців призовного віку. Уряд країни наголошує, що не “дозволить відправляти людей на смерть”.

Про це з посиланням на угорського віцепрем’єр-міністра Жолта Шем'єна пише Magyar Nemzet.

Як зазначається, країна не збирається відправляти до України біженців призовного віку виходячи з “елементарної людяності”.

Жолт Шем'єн заявив, що всі біженці з України перебувають в Угорщині в безпеці та отримують всю необхідну допомогу, як угорську, так і українську.

“Для закарпатських угорців це також національний обов’язок, для українців – гуманітарний і юридичний доказ, оскільки ніхто не може бути виданий, чиє життя буде під загрозою. Проте українці хочуть їх звільнення, щоб відправити на війну, на фронт, де гинуть люди. Тож ті, хто втік до нас з України, всі в безпеці, і ми їх не видамо”, - сказав прем'єр.

Нагадаємо, що Орбан пожалівся на "жалюгідний" стан свободи слова у Європі і поставив у приклад Угорщину.

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