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Угорщина оголосила про початок економічної співпраці з Іраном

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
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Угорщина оголосила про початок економічної співпраці з Іраном

Фото: Szijjártó Péter

Петер Сіярто запросив представника Ірану для проведення засідання економічних комітетів.

У Будапешті міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто оголосив про початок економічного співробітництва з Іраном.

Про це Сіярто написав у соцмережі.

В Угорщині з візитом перебуває іранський міністр економіки Сейєд Ехсан Хандузі. Петер Сіярто запросив його для проведення засідання економічних комітетів.

"У світі багато проблем. Наразі ми бачимо, що конфлікти легко виходять з-під контролю. Шлях до зниження загрози глобальній безпеці - припинити їх. У разі міжнародного співробітництва з Іраном ми зробимо великий крок уперед у стабілізації всієї ситуації на Близькому Сході", - зазначив Петер Сіярто.

Нагадаємо, нафтопровід “Дружба” відновив свою роботу після знеструмлення, викликаного терористичною ракетною атакою РФ.

Напередодні прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повідомив, що "скликав засідання Ради оборони у зв'язку з останніми подіями російсько-української війни".

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Дата публікації
Перегляди
700
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