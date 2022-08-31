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Угорщина отримуватиме більше російського газу: країна домовилась з "Газпромом"

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Угорщина отримуватиме більше російського газу: країна домовилась з "Газпромом"

Фото: Associated Press

Угорщина домовилася з Росією про додаткові поставки газу від 1 вересня.

Російський монополіст "Газпром" від 1 вересня постачатиме до Угорщини через Сербію на 5,8 млн кубометрів природного газу на добу більше, ніж передбачено довгостроковим контрактом. 

Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.

"З "Газпромом" досягнуто домовленості: від завтрашнього дня до Угорщини надходитиме на 5,8 млн кубометрів природного газу більше понад договірну кількість. Наше енергопостачання у безпеці!", - йдеться у повідомленні.

Угорський міністр не розкрив інформацію щодо вартості блакитного палива.

Нагадаємо, поки Європа шукає альтернативу російському газу, Угорщина заявляє про нарощування постачань.

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