Угорщина повністю заблокувала обговорення нового пакету санкцій Євросоюзу проти РФ

Посли країн Європейського союзу провели перше обговорення нового пакету санкцій проти Росії за агресію проти України.

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Про це повідомив редактор Радіо Свобода Рікард Йозвяк в соцмережі Х.

Він заявив, що посли обговорювали, ймовірно, найслабший пакет санкцій проти Росії.

"Сьогодні посли ЄС уперше обговорювали новий і, ймовірно, найслабший станом на сьогодні пакет санкцій ЄС стосовно Росії. Було багато коментарів, й Угорщина повністю заблокувала весь пакет. Подивимося, чи буде домовленість раніше Нового року", – написав Йозвяк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що угорський міністр пропонує ЄС розробити стратегію на випадок програшу України у війні проти Росії.

Крім того, ми раніше інформували, що у Словаччині занепокоєні активністю угорських шпигунів і таємними контактами з росіянами.

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