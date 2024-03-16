Угорщина розіслала країнам Євросоюзу листа зі скаргами на Україну: про що йде мова

Горищні розіслала країнам члени Євросоюзу листа з претензіями до України щодо питання захисту угорської національної меншини.

Відповідний лист опинився у розпорядженні Радіо Свобода.

У своєму листі Угорщина вимагає повернути права угорської меншини на той рівень, який був до 2015 року. Зокрема про вільне використання угорської мові в Україні, а також права на політичне представництво на регіональному та національному рівнях.

"Усупереч попереднім обіцянкам, потреби представників угорської громади в Україні були проігноровані, наприклад, у випадку визначення предметів, які мають викладатися українською мовою в школах угорської меншини", – стверджується в листі.

Крім того, у Будапешті незадоволені зміною співвідношенні населення після зміни меж адміністративних районів в Україні. Зокрема Угорщина вважає невиправданим мінімальні 10% представництва нацменшини для мовних прав, і вимагає свого делегата у Верховній раді.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав Євросоюз "імперськими окупантами", а країни Заходу "джерелом безкультур'я і руйнування".

Крім того, ми раніше інформували, що президентка Словаччини розкритикувала прем’єра Фіцо через "натхнення", яке він черпає в Угорщині.

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