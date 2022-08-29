Угорщина сподівається, що Росія збільшить обсяги постачання газу від вересня - Сіярто

Міністерство закордонних справ Угорщини хоче досягти угоди з "Газпромом" про збільшення постачання газу у вересні.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив у понеділок, 29 серпня, що Угорщина продовжить переговори з Росією щодо додаткових постачань газу та розраховує досягти угоди з монополістом "Газпромом".

Про це пише Reuters.

Сіярто місяць тому домовився про додаткові 700 млн метрів кубічних газу з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.

"Є пропозиція збільшити постачання газу найближчими днями, ми це доопрацюємо з "Газпромом" та підпишемо угоду, за якою ми могли б отримати збільшення добових постачань", - заявив міністр закордонних справ Угорщини.

Петер Сіярто не повідомив жодних подробиць щодо обсягів або цін.

Відповідно до угоди, підписаної минулого року, Угорщина отримує 3,5 млрд кубометрів газу на рік через Болгарію та Сербію відповідно до довгострокової угоди з Росією та ще 1 млрд кубометрів через трубопровід з Австрії.

Нагадаємо, Угорщина не планує запроваджувати візові обмеження для громадян Російської Федерації чи ускладнювати процедуру видавання віз.

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