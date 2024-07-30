Угорщина спрощує в'їзд для росіян та білорусів: чи загрожує це безпеці ЄС

Є побоювання, що через спрощення умов в'їзду в ЄС можуть проникнути російські шпигуни.

Угорщина спростила умови в'їзду для громадян Росії та Білорусі. Після візиту Віктора Орбана до Москви Будапешт включив їх у програму "національної карти", яка надає можливість працювати в Угорщині на два роки з можливістю продовження.

Про це повідомляють RND та DW.

Останні кілька днів росіяни можуть безперешкодно в'їжджати в ЄС через Угорщину, а також вільно пересуватися по інших країнах ЄС. Це стало можливим завдяки програмі реєстрації гастарбайтерів в Угорщині, яка з липня поширюється на громадян Росії та Білорусі. Це викликало побоювання, що російські шпигуни можуть потрапити до ЄС або що Кремль може використовувати цю ситуацію для організації терактів.

Видання критикує дії Угорщини, які, на їхню думку, є провокаціями та загрожують безпеці ЄС. Експерт з питань зовнішньої політики Сергій Лагодинський вважає, що дозволи на в'їзд для росіян і білорусів без безпекових перевірок є неправильним підходом, особливо в умовах гібридних атак з боку Росії.

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Сергій Лагодинський зазначив, що хоча неправильно таврувати всіх російських громадян як агентів Кремля, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову підриває європейську міграційну систему і ставиться на службу Кремля.

Навесні угорський уряд планував прийняти близько 65 000 заробітчан, які можуть привозити сім'ї та й через три роки подавати заяви на постійне проживання. Водночас інші країни ЄС, наприклад, Фінляндія, заборонили в'їзд росіянам, звинувачуючи Росію у спробах дестабілізувати кордони ЄС.

Нагадаємо, у Польщі запропонували Віктору Орбану вивести Угорщину з ЄС та створити новий союз.

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