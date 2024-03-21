"Угорщина стоїть на боці миру": Орбан написав вітального листа Путіну

Орбан також побажав Путіну нарощувати співпрацю між країнами у сферах, не обмежених міжнародним правом.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан надіслав вітання очільнику Кремля Володимиру Путіну на честь його "переобрання" на пост президента РФ.

Про це заявив прессекретар прем'єра Берталан Хавасі, повідомляє Index.hu.

Зазначають, що після оголошення офіційних "результатів виборів" у РФ Орбан вирішив надіслати лист, у якому привітав Путіна з "переобранням" на посаду президента Росії.

У листі він висловив радість, що співпраця Угорщини та Росії ґрунтується на взаємній повазі, що "дає змогу обговорювати важливі питання навіть у нинішній, дуже складній геополітичній ситуації".

"Угорщина стоїть на боці миру і країна переконана, що підтримання діалогу є основоположною умовою для якнайшвидшого встановлення миру", - написав Орбана.

Тим часом Угорщина розіслала країнам ЄС листа зі скаргами на Україну щодо питання захисту угорської нацменшини. Лист із вимогами повернути права угорської меншини на той рівень, який був до 2015 року отримали європейські країни. Зокрема там йдеться про вільне використання угорської мові в Україні, а також права на політичне представництво на регіональному та національному рівнях.

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