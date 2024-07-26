Угорщина "таємно" отримала від Китаю кредит на 1 мільярд євро

Офіційний Будапешт не повідомляв про кредит від банків КНР.

Угорщина отримала від різних банків Китаю рекордний для країни кредит на один мільярд євро.

Про це інформує Politico.

Видання пише, що це рекордний кредит для країни, який вона отримала весною від трьох банків Китаю.

Кредит був наданий Китайським банком розвитку, Експортно-імпортним банком Китаю та угорським відділенням Банку Китаю. Він вже повністю використаний та має бути повернутим протягом трьох років.

Офіційний Будапешт про угоду промовчав, однак в четвер угорське ділове видання Portfolio повідомило про це, а згодом урядове агентство це підтвердило.

Угорщина наразі має рекордний зовнішній борг і спрямувала новий кредит на фінансування інвестиції в інфраструктуру та енергетичний сектор. Угода підтримує відношення державного боргу до ВВП на рівні 28,9 відсотка

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Зеленського прокоментували блокування Угорщиною допомоги через російську нафту.

Крім того, ми раніше інформували, що Угорщина заблокувала гроші ЄС на зброю для України.

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