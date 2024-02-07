Угорщина ухвалила закон “про захист суверенітету”, який не відповідає нормам Євросоюзу

В Угорщині запроваджують обмеження, схожі із російським законом про іноземних агентів, який Москва використала, щоб змусити замовкнути критиків.

У середу, 7 лютого, Європейська комісія розпочала процедуру офіційного осуду Угорщини через новий закон, який, на думку критиків, має на меті змусити замовкнути урядову опозицію.

Про це повідомляє видання Politico.

Йдеться про так званий закон про захист національного суверенітету, ухвалений наприкінці минулого року. Відповідно до нього в Угорщині буде створено новий державний орган з повноваженнями розслідувати політичну діяльність, яка здійснюється від імені іноземних інтересів або фінансується ними.

За деяких обставин людям, які використовують іноземні гроші для впливу на вибори, може загрожувати тюремний термін. В уряді Угорщини стверджують, що закон покликаний захистити волю виборців від неправомірного іноземного втручання.

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Проте організації зі свободи ЗМІ та правозахисні організації порівняли цей захід із російським законом про іноземних агентів, який Москва використала, щоб змусити замовкнути критиків, які отримують фінансування з-за кордону. Рада Європи закликала скасувати угорський закон , заявивши, що він може бути зброєю проти політичної опозиції.

У середу Єврокомісія розпочала правову процедуру проти Угорщини після того, як визначила, що угорський закон порушує “декілька фундаментальних прав”, закріплених у законодавстві ЄС, включаючи недоторканність приватного життя та свободу вираження поглядів і зібрань.

Будапешт має два місяці, щоб відповісти та розглянути занепокоєння Комісії, інакше Комісія може перейти до наступного етапу процесу, так званого обґрунтованого висновку, який офіційно закликає уряд дотримуватися законодавства ЄС.

Нагадаємо, раніше британська газета The Financial Times повідомила, що країни Євросоюзу розробляють план руйнування угорської економіки, якщо Будапешт відмовиться від виділення нового пакета допомоги Україні.

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