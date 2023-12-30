Угорщина відмовила Україні в екстрадиції росіянина, якого підозрюють у вбивстві Окуєвої

Угорський суд відмовив в екстрадиції через війну в Україні

В Угорщині відмовилися віддати Україні росіянина, якого підозрюють у вбивстві Аміни Окуєвої, яке сталося 2017 року.

Те, що уродженець дагестанського Каспійська Ігор Редькін, переховується в Угорщині проєкту Радіо Свобода Кавказ.Реалії 29 грудня повідомив начальник управління Національної поліції України у Київській області Андрій Нєбитов.

Українська влада звернулася до прокуратури Угорщини з екстрадиційним запитом, але отримала відмову від угорського суду.

"Угорський суд відмовив в екстрадиції [Редькіна] через війну в Україні", – сказав начальник управління нацполіції в Київській області, співробітники якого розслідували справу про вбивство Окуєвої.

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Інцидент підтвердив і колишній депутат українського парламенту Ігор Мосійчук, помічницею якого працювала Окуєва.

За його словами, Редькін зміг залишити Україну в перші дні повномасштабного вторгнення російських військ минулого року.

Нагадаємо, прокремлівський прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відмовився називати повномасштабне вторгнення Російської Федерації до України "війною". Натомість він надалі використовує термінологію свого друга - російського диктатора Володимира Путіна.

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