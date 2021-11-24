Угорщина відмовилася закуповувати російські та китайські COVID-вакцини

80% з 10 млн вакцин, які вже є в країні, західного виробництва.

Угорщина більше не купуватиме російські чи китайські вакцини від коронавірусу.

Про це повідомляє Еuractiv.

Міністр закордонних справ Петер Сіярто заявив, що Угорщина відмовиться від російських та китайських вакцин у наступному замовленні на 5 мільйонів доз.

"Наразі ми не ведемо переговорів ні зі "Спутником", ні з Sinopharm про нові поставки до Угорщини. Наступна партія вакцин напевно не включатиме вакцини зі Сходу. Постачальники "Спутник" та Sinopharm виконали раніше підписані контракти", — сказав Сійярто.

За його словами, наразі лише ведуться переговори з Російським державним інвестиційним фондом, який займається виробництвом "Спутника", і китайською Sinopharm про можливість виробництва вакцин за ліцензією цих двох компаній на майбутній угорській фабриці вакцин.

"Але жодних переговорів щодо доставки вакцин зі Сходу немає", — зазначив міністр.

Своєю чергою, голова адміністрації прем’єра Угорщини Гергелі Гуляш заявив, що уряд ухвалив не брати участь у другому раунді закупівель вакцин в ЄС.

За його словами, у запасі країни все ще є 10 мільйонів вакцин, яких достатньо для всіх третіх щеплень.

Як зазначають угорські ЗМІ, 80% з 10 млн вакцин, які вже є в країні, західного виробництва.

Нагадаємо, що у Росії зареєстрували нову вакцину проти COVID-19 для дітей.

Раніше ВООЗ призупинила сертифікацію російської вакцини "Спутник V".

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