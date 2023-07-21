Угорщина виступила проти плану ЄС із військової підтримки України на 20 млрд євро - Politico

Євросоюз планує створити спеціальний фонд для української армії на 20 мільярдів євро протягом наступних чотирьох років.

Про це пише Politico.

На зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі Угорщина заявила, що блокуватиме створення фонду, допоки Україна не видалить угорський банк OTP зі списку "спонсорів війни". Очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто додав, що його країна не виділить більше грошей для Європейського фонду миру ЄС.

Пропозиція створити спеціальний фонд передбачає виділення щонайменше 5 мільярдів євро на рік протягом наступних чотирьох років, щоб покривати витрати країн ЄС на купівлю і поставки зброї для України та навчання українських військ.

Посадовці планують до жовтня, наступної зустрічі лідерів ЄС у Брюсселі, остаточно прописати умови угоди. Деякі дипломати вважають, що до того часу позиція Угорщини може змінитися.

Нагадаємо, Європейський фонд миру створили в березні 2021 року для фінансування всіх дій спільної зовнішньої та безпекової політики, що стосуються військових і оборонних питань. Зокрема, цей фонд ЄС покликаний фінансувати зміцнення потенціалу країн, що не входять до ЄС.

17 травня очільник МЗС Угорщини вже заявляв, що його країна блокуватиме наступні транші допомоги ЄС для України.

Читайте також: