Угорщина виступила з погрозами блокувати вступ Швеції до НАТО: що сталося

Угорщина погрожує зупинити розширення НАТО під час війни. Причиною стало 10-хвилинне шведське відео, яке їй не подобається.

Про це повідомляє Euobserver.

Що відомо

Як відзначив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, ролик "напевно не сприяє виконанню вашої вимоги, що постійно підіймається". Він мав на увазі прохання Швеції до Угорщини ратифікувати її заявку на вступ до НАТО.

"Кліп був "фейковою інформацією" про те, що "демократія в Угорщині в останні роки відкотилася", – додав Сіярто.

"Образливе" відео було знято шведською громадською освітньою телекомпанією UR. У ньому немає нічого такого, що не набуло б широкого визнання в Європі.

Європейська комісія ініціювала санкції проти Угорщини та утримала мільярди євро через бандитське правління прем'єр-міністра Віктора Орбана. Європейський парламент заявив, що Угорщина "не є повноцінною демократією". Але в четвер половина уряду Орбана раптово обурилася через короткометражний шведський фільм.

"Образливе освітнє відео, схвалене шведським урядом, із нападками на Угорщину! Як нам переконати угорських парламентаріїв підтримати членство Швеції (в НАТО – ред.), коли наша демократія постійно сумнівається, ображаючи наших виборців?", – заявив головний політичний радник прем'єр-міністра Балаж Орбан.

На думку старшого депутата від керівної партії Гергелі Гуляша, якщо фільм показують у державних школах, це означає, що Швеція робить все, щоб завадити Угорщині ратифікувати її вступ до НАТО.

Раптовий шум виник після того, як Угорщина заявила, що готова розпочати ратифікацію договору на саміті НАТО в липні. За словами депутатки від опозиційної партії Демократичної коаліції Агнеси Вадаї, очевидний розворот змушує країну мати безглуздий вигляд на міжнародній арені.

"Те, що робить Сійярто, не соромно, а принизливо для Угорщини", – сказала вона EUobserver.

Швеція намагається вступити до НАТО за Фінляндією, щоб захистити себе від потенційної російської агресії після вторгнення Росії в Україну минулого року.

Зауважимо, вступ Швеції до НАТО досі не ратифікувала лише Угорщина й Туреччина.

Раніше йшлося про те, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган погодився розблокувати вступ Швеції до Альянсу.

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