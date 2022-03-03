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Угорщина вкотре підтвердила заборону на постачання та транзит зброї до України

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Угорщина вкотре підтвердила заборону на постачання та транзит зброї до України

Associated Press

Будапешт відмовляється навіть дозволити транзит зброї від інших країн до України через свою територію.

Угорщина не допоможе Україні зброєю для відсічі російської агресії та навіть не дозволить транзит військової допомоги від інших союзників через свою територію.

Про це розповів прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, інформує "Європейська правда".

"Ми підтвердили рішення Угорщини не надсилати в Україну ні військ, ні зброї. Ми також підтвердили, що Угорщина не дозволить транзит зброї до України через свою територію", — сказав Орбан.

Він пояснив це рішення тим, що не бажає "спровокувати когось" обрати ціллю населені пункти України, де проживають корінні угорці. Водночас, Орбан запевнив, що надасть Україні гуманітарну допомогу. За його словами, Угорщина розпочала "одну з найбільших гуманітарних операцій в історії".

"Для початку, ми надсилаємо продукти харчування, засоби гігієни та дитячі товари загальною вартістю 600 млн форинтів (1,58 млн євро)", — підсумував угорський прем'єр.

Нагадаємо, що Угорщина передала на Закарпаття продукти і пальне.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - 5840 осіб,
  • літаків – 30, 
  • гелікоптерів – 31, 
  • танків ‒ до 211, 
  • бойових броньованих машин ‒ 862, 
  • артилерійських систем – 85, 
  • засоби ППО - 9,
  • РСЗВ - 40, 
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3, 
  • легкі швидкісні катери – 2 одиниці, 
  • автомобільної техніки - 355. 

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

"Для початку, ми надсилаємо продукти харчування, засоби гігієни та дитячі товари загальною вартістю 600 млн форинтів (1,58 млн євро)", — підсумував угорський прем'єр.

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