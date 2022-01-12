Угорщина вслід за Україною вводить держрегулювання цін на продукти

Угорщина вслід за Україною вводить держрегулювання цін на продукти

Прем'єр Угорщини Орбан зазначив, що ціни у всій Європі зростають через здорожчання енергоносіїв.

В Угорщині запроваджують державне регулювання цін на шість основних продуктів харчування.

Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, інформує Hungary Today.

Йдеться про такі продукти як цукор, пшеничне борошно, соняшникова рослинна олія, свинячий окіст, курячі грудки, коров'яче молоко 2,8% жирності. Вартість цих продуктів не повинна перевищувати ціни станом на 15 жовтня 2021 року.

Від лютого 2022 року у всіх магазинах Угорщини мають бути саме такі ціни. За цей час кожен магазин повинен знизити поточні ціни до жовтневого рівня.

Орбан зазначив, що ціни у всій Європі зростають через здорожчання енергоносіїв.

"Проте уряд Угорщини захищає сім’ї. Ми стримували підвищення цін на бензин, обмежили процентні ставки за іпотечними кредитами та проводили політику зниження плати за комунальні послуги", – сказав він.

Нагадаємо, що український уряд ввів держрегулювання цін на продукти: у переліку перебуває 35 продуктів.

Раніше Кабінет міністрів України обмежив вартість природного газу для виробників продовольства: борошна та хліба, молока, курятини, соняшникової олії, а також запровадив держрегулювання цін на соняшникову олію і батон.

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