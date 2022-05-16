Угорщина за розблокування нафтового ембарго уже вимагає понад в 20 разів більшу компенсацію, ніж раніше

Угорщина за розблокування нафтового ембарго уже вимагає понад в 20 разів більшу компенсацію, ніж раніше

Європейський Союз не може запровадити шостий санкційний пакет проти РФ, оскільки декілька країн - проти, серед них є Угорщина. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна готова розблокувати шостий пакет санкцій ЄС щодо Росії лише тоді, коли їй запропонують інвестиційний план 15-18 млрд євро від Єврокомісії (ЄК).

Зауважимо, що декілька днів тому Угорщина говорила про 700-750 млн євро компенсації. Це на 24 рази менше, ніж просить наразі.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі.

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Він наголосив, якщо такого плану не буде, Будапешт вимагатиме виключення питання нафтового ембарго проти РФ із санкційного пакету. Ще один варіант – це безстроковий виняток для закупівель трубопровідної нафти в РФ для Угорщини.

"Європейська комісія викликала проблеми своєю пропозицією, тому Угорщина має право чекати, що ЄС запропонує рішення: профінансувати інвестиції та компенсувати 15-18 млрд євро", – сказав Сійярто.

За його словами, нафтове ембарго проти РФ призведе до підвищення цін на пальне в Угорщині на 55-60%. Він зауважив, що поки фінансових пропозицій від Європейської комісії не надходило.

Нагадаємо, в Міненерго пояснили небажання Орбана відмовлятися від російських енергоносіїв: Угорщина має корупційний газовий контракт з РФ.

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