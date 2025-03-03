Угорщина заблокувала проєкт Євросоюзу щодо гарантій безпеки України

Також Словаччина відмовилася від фінансової та військової підтримки Києва.

Будапешт у вівторок, 3 березня, відхилив проєкт документа Євросоюзу щодо гарантій безпеки і військової допомоги Україні.

Про це інформує медіа організація Politico.

"На зустрічі послів ЄС у п’ятницю Угорщина відхилила проєкт тексту щодо України, який містить положення про гарантії безпеки, які блок може надати Києву, а також новий пакет військової допомоги", – пише видання.

Крім того, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна відмовиться від фінансової чи військової підтримки Києва та відкинув підхід Заходу "мир через силу" як нереалістичний.

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявляв, що вступ України до ЄС зруйнує економіку Угорщини.

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