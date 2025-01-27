Угорщина заблокувала заяву Євросоюзу щодо "виборів" у Білорусі — Радіо Свобода

Представники Угорщини заблокували спільне звернення країн Європейського Союзу щодо невизнання так званих "виборів" президента Білорусі.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на власні джерела.

Не маючи підписів представників усіх 27 країн ЄС, верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас разом із єврокомісаркою з питань розширення Мартою Кос оприлюднила власну заяву, в якій вони наголосили, що голосування 26 січня в Білорусі не було вільним і справедливим, і закликали білоруську владу звільнити всіх політичних в’язнів, "включаючи співробітника представництва ЄС", а також допустили нові санкції проти Білорусі.

"Сьогоднішні фіктивні вибори в Білорусі не були ані вільними, ані чесними. Народ Білорусі заслуговує на реальне право голосу щодо того, хто керує їхньою країною. Безжальні й безпрецедентні репресії щодо прав людини, обмеження участі в політичному житті й доступу до незалежних ЗМІ в Білорусі позбавили виборчий процес будь-якої легітимності", – йдеться у спільній заяві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Тихановська сказала, за якої умови у Білорусі зміниться влада.

Крім того, ми раніше інформували, що Лукашенко грубо пояснив іноземному журналістові свою "легітимність".

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