Угорщина заморозила рекордну суму російських активів

До цього моменту Будапешт заморожував усього 3 тис. євро.

Угорщина станом на 25 листопада заморозила російські активи на суму 870 млн євро, свідчать дані з нещодавнього підсумку Єврокомісії.

Про це повідомляє Nepszava.

Видання припускає, що, можливо, це просто збіг обставин. Проте там зазначили, що в Угорщині в листопаді виявили значні підсанкційні активи – саме тоді, коли загострилася боротьба Будапешта з Брюсселем за кошти Євросоюзу. Йдеться про рекомендації ЄС про замороження частини субсидій для Угорщини.

Зазначається, що заморожена сума у 870 млн євро є суттєвою, заважаючи на те, що востаннє Угорщина заблокувала всього 3 тис. євро російських активів.

Видання також нагадало, що на сьогодні у країнах ЄС заморожені російські активи на загальну суму у приблизно 19 млрд євро.

Так, в Італії заморожено 2,3 млрд євро,

у Німеччині – 2,2 млрд,

в Австрії – майже 1,8 млрд,

у Болгарії – 11,3 млн,

у Чехії – 10,8 млн,

у Словаччині – 4,9 млн євро.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Євросоюз заморозив активи 1350 осіб та організацій, які перебувають у санкційних списках. Країни-члени відстежують та заморожують підсанкційні рахунки, нерухомість, яхти.

Наприкінці листопада президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС планує віддати на відбудову України заблоковані активи Росії та її олігархів.

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