Угорщина занепокоєна можливим збільшенням витрат на оборону

Орбан підкреслив, що такі кроки завдадуть шкоди економіці, і країна сподівається на зниження витрат.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив проти збільшення витрат на оборону понад 2% ВВП, вважаючи, що це негативно вплине на економіку країни.

Про це віз заявив на пресконференції.

Угорська влада занепокоєна можливим збільшенням витрат на оборону понад 2% ВВП. Орбан заявив, що це завдасть значного удару по економіці, а Будапешт сподівається на умови, які дозволять знизити ці витрати, хоча світ рухається в іншому напрямку.

Нагадаємо, напередодні Орбан заявив, що начебто запропонував "різдвяне перемир'я". Він стверджував, що Росія погодилась, а Україна – ні.

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