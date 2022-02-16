Угорщина заявила про готовність прийняти біженців із України у разі нападу РФ

Угорщина зацікавлена в тому, щоб уникнути нападу Росії.
Угорщина готова прийняти десятки тисяч потенційних біженців із України у разі нового повномасштабного вторгнення Росії.
Про це заявив голова адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергель Гуляш, повідомляє Reuters.
Він наголосив, що Угорщина зацікавлена в тому, щоб уникнути повномасштабної війни Росії проти України. Утім, запевнив, що в разі потреби його країна може подбати про десятки тисяч потенційних біженців з України в разі потреби.
"Правила надання притулку ясні, перша безпечна країна має надати притулок", - заявив Гуляш.
Нагадаємо, Служба зовнішньої розвідки Естонії назвала нові терміни ймовірного вторгнення Росії до України.
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