Угорщина заявила про готовність прийняти біженців із України у разі нападу РФ

Угорщина зацікавлена в тому, щоб уникнути нападу Росії.

Угорщина готова прийняти десятки тисяч потенційних біженців із України у разі нового повномасштабного вторгнення Росії.

Про це заявив голова адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергель Гуляш, повідомляє Reuters.

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Він наголосив, що Угорщина зацікавлена в тому, щоб уникнути повномасштабної війни Росії проти України. Утім, запевнив, що в разі потреби його країна може подбати про десятки тисяч потенційних біженців з України в разі потреби.

"Правила надання притулку ясні, перша безпечна країна має надати притулок", - заявив Гуляш.

Нагадаємо, Служба зовнішньої розвідки Естонії назвала нові терміни ймовірного вторгнення Росії до України.

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