В Угорщині заявили, що війна Росії проти України "триватиме 4 роки": в іншій країні ЄС відреагували

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що "за даними Євросоюзу війна Росії проти України триватиме ще чотири роки". Його колега зі Словаччини Мирослав Влаховський відреагував, наголосивши, що про це на жодному засіданні ЄС не йшлось.

Про це Мирослав Влаховський написав у Twitter.

Речник угорського уряду Золтан Ковач розмістив у Twitter відео, на якому Сійярто нарікає, що ЄС активно підтримує Україну та заявляє, що війна Росії за даними ЄС, триватиме ще 4 роки.

"ЄС вважає, що війна в Україні триватиме ще чотири роки. Скільки людей загине за ці чотири роки? Скільки угорців загине за чотири роки? І скільки ще руйнувань буде створено за чотири роки", - цинічно побідкався очільник угорського МЗС.

На це міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Влаховський відповів, що жодних обговорень про терміни війни Росії проти України на засіданні Євросоюзу не йшлось. Він нагадав Угорщині, що війна може закінчитись навіть сьогодні, якщо Росія виведе своїх окупантів з України.

"ЄС складається з 27 країн. Я не пригадую жодних дебатів, коли ми говорили, що війна триватиме 4 роки. Війна може припинитися завтра. ЄС не є проблемою, Росія є проблемою", - написав він.

Резонансні заяви влади Угорщини

Проросійський прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, якого також називають другом Путіна, полюбляє робити антиукраїнські заяви та поширювати наративи, які вигідні Кремлю.

Так недавно він повторив слова Путіна про те, що "війна триватиме до останнього українця". Він заявив, що “Україна вже давно практично втратила свій суверенітет” та що у Києва “закінчилися засоби” для ведення війни. У тому, що Росія масово вбиває українців Орбан звинуватив Захід.

Також очільник адміністрації прем’єра Угорщини Гергей Гуяш заявив, що "жодних значних результатів" контрнаступ ЗСУ Україні не приніс, а позиція Будапешта про переговори є обґрунтованою.

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