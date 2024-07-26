Угорщина звинувачує Україну в нафтовому "шантажі": чого хочуть у Будапешті

В Угорщині наполягають, що рішення має бути знайдене до вересня.

Очільник адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуляс заявив, що Україна шантажує Угорщину та Словаччину санкціями проти російської компанії "Лукойл". Будапешт пропонує три варіанти виходу з цієї ситуації.

Про це пише Reuters.

"Україна шантажує дві країни, які виступають за мир та припинення вогню. Якщо ситуація не вирішиться, виникне дефіцит палива... Рішення має бути знайдено до вересня", – сказав він.

Гуляс додав, що наразі Будапешт намагається знайти рішення.

"Одне з них полягає в тому, що українці визнають, що не можуть зробити це з двома країнами ЄС. Друге – у тому, що Європейська комісія нам допомагає, а третє – у тому, що ми знаходимо юридичну лазівку, яка дозволяє комусь, хто не постраждав від санкцій, транспортувати нам нафту", – сказав він.

За словами угорського міністра у справах ЄС Яноша Боки, Будапешт вивчає питання, чи порушує блокування транзиту нафти Україною правила Світової організації торгівлі.

Нагадаємо, ЄС "не зміг" підтримати Орбана і Фіцо у конфлікті з Україною через нафту. Комісар ЄС з торгівлі Валдіс Домбровскіс заявив, що Брюсселю знадобиться більше часу для збирання доказів та оцінки правової ситуації.

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