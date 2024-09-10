Угорська компанія домовилася про постачання російської нафти через Україну — Bloomberg

Угорська компанія Mol Nyrt. уклала угоду на продовження постачання російської нафти через Україну.

Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з угодою, постачання нафти має розпочатися на білорусько-українському кордоні від 9 вересня.

Віцепрезидент Mol з питань Downstream Габріель Сабо заявив, що "нова угода забезпечує стале рішення для транспортування нафти через нафтопровід 'Дружба'", який з'єднує Росію та Угорщину через Україну. Він не уточнив деталі постачання.

Компанія Mol Nyrt. контролює нафтопереробні заводи в Угорщині та Словаччині.

Нагадаємо, в середині липня Словаччина та Угорщина повідомили про зупинку транзиту нафти компанії "Лукойл" через Україну у зв'язку з санкціями Києва. Хоча Будапешт вважав це порушенням Угоди про асоціацію, ЄС не погодився з цим. Після припинення транзиту Угорщині запропонували отримувати нафту через Хорватію, але угорський міністр закордонних справ назвав Хорватію "ненадійною", що викликало обурення Загреба, який вважав таку заяву політичною образою.

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