Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Угорський опонент Орбана заявив, що він проти відправки зброї Україні, але вважає Путіна агресором

Угорський опонент Орбана заявив, що він проти відправки зброї Україні, але вважає Путіна агресором

Петер Мадяр висловився проти військової допомги Україні / Фото: Getty Images

Він підтримав право України захищатись від російської агресії.

Опозиційний угорський політик Петер Мадяр заявив, що він підтримує дії влади, яки виступає проти військової допомоги Україні, але вважає, що Росія є агресором у війні.

Про це інформує Politico.

Мадяр заявив, що в питанні військової допомоги України він підтримує дії чинної влади, яка виступає проти такого кроку.

"Ми не будемо відправляти війська або зброю в Україну з Угорщини. Ви знаєте, в якому непростому становищі перебуває Угорщина в цій війні", - заявив він.

Водночас він підтримав право України захищатись від російської агресії. Він заявив, що російський диктатор Путін є агресором, а "незалежність і суверенітет" України захищені на міжнародному рівні.

Також Мадяр прокоментував прийняття членів його партії у фракцію Європейської народної партії, відомої проукраїнською риторикою, не суперечить позиції TISZA.

"Я думаю, що ЄНП розуміє особливу, непросту ситуацію, в якій опинилася Угорщина у цій війні. Але ми, звичайно, будемо підтримувати український народ усіма іншими способами та інструментами", – запевнив він.

У ХНП в свою чергу заявили, що розуміють обережну риторику Мадяра щодо України.

"Усе, що він говорить про Україну і війну, пропагандистська машина Орбана використовує проти нього", - заявив представник політичної сили.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Угорщина легалізує українців з протермінованими паспортами.

Крім того, ми раніше інформували, що в угорського прем’єра з'явився новий політичний конкурент.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація