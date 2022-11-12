Угорський політик прозоро натякнув на анексію Закарпаття: реакція українського МЗС

Депутат угорського парламенту у привітанні з нагоди Дня незалежності Польщі побажав полякам знову мати спільний кордон з Угорщиною та опублікував провокативне фото.

Член угорського парламенту та засновник ультраправої партії “Рух “Наша Батьківщина” Ласло Торочкай розмріявся про повернення угорсько-польського кордону, який існував після загарбання Угорщиною в 1939 році Карпатської України. У МЗС України закликали уряд Угорщини засудити провокацію політика.

На його публікацію в Twitter звернув увагу репортер словацького видання Denník N Томаш Форро.

З нагоди святкування Польщею Дня незалежності в п’ятницю, 11 листопада, Торочкай побажав полякам "знову зустрітися на спільному польсько-угорському кордоні".

Свій твіт ультраправий угорський політик проілюстрував фотографією, зробленою у 1939 році, де поляк і угорець тиснуть руку біля прикордонного стовпа на території теперішнього українського Закарпаття.

На цю провокацію польські користувачі соцмереж відреагували з осудом.

“Польща поважає територіальну цілісність наших сусідів. Я сподіваюся, що Угорщина ніколи не нападе на своїх сусідів”, – прокоментував твіт польський бізнесмен Марек Татала.

Речник українського МЗС Олег Ніколенко назвав заклик угорського політика до перегляду кордонів "неприйнятним".

"Закликаємо уряд Угорщини засудити такі безвідповідальні висловлювання, які підважують двосторонні відносини та не відповідають духу добросусідства", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Ласло Торочкай відомий як організатор антисловацької демонстрації в Будапешті у 2006 році, під час якої були спалені словацькі національні символи. За цей вчинок йому заборонили в’їзд до Словаччини на п'ять років.

Нагадаємо, в Угорщині у шкільних підручниках перекручують українську історію та негативно налаштовують дітей проти України.

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