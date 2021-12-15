Угорський різдвяний ярмарок у Будапешті обрали найкращим у Європі

Угорський різдвяний ярмарок у Будапешті обрали найкращим у Європі

Голосування провели серед сотні тисяч туристів із різних країн.

Головний угорський різдвяний ярмарок у Будапешті обрали найкращим у Європі.

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Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 15 грудня.

Зазначається, що голосування провели серед сотні тисяч туристів із різних країн. Оцінювали не лише різдвяні прикраси та ятки з наїдками, а й наявність культурних розваг та концертів.

У п'ятірку найкращих увійшли також ярмарки у швейцасрькому місті Базель, австрійському Відні та двоє ярмарок у французьких містах Метц та Монбельяр. Але справжньою несподіванкою став румунський ярмарок у Крайовій. Він зайняв шосте місце, обігнавши німецькі, португальські та бельгійські міста.

Усі ці ярмарки торік завадила провести пандемія коронавірусу. Цьогоріч святкові заходи запрацювали завдяки дотриманню карантинних правил та наявності COVID-сертифікатів у відвідувачів.

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