Угорського соратника Путіна в ЄС засудили за шпигунство на користь Росії

Колишній депутат Європарламенту Бела Ковач у справі про шпигунство на користь Росії отримав п'ять років позбавлення волі умовно.

Про це повідомляє EUObserver.

Ковача було засуджено за шахрайство з бюджетом та фальсифікацію документів. В обвинувальному висновку йдеться про те, що в період від 2012 до 2014 року завданням Ковача було створення груп у ЄС для зміцнення інтересів Росії та ослаблення політики ЄС.

На даний момент Ковач мешкає в Москві. На його арешт може бути виданий міжнародний ордер.

За інформацією джерел, Ковач від 2010 року був депутатом Європарламенту від праворадикальної націоналістичної партії Jobbik. Її членів політологи вважають одними з головних соратників Путіна в ЄС.

"Слідчі стверджують, що Ковач занадто часто контактував з російськими дипломатами і майже щомісяця приїжджав до Москви", - додають у EUObserver.

Сам Ковач заперечував свій зв'язок із будь-якими спецслужбами.

Нагадаємо, Єнс Столтенберг заявив, що Росія не зможе перемогти в ядерному конфлікті.

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