Угода про припинення війни в Ірані: Рубіо заявив про шанс на мир

Попри заяви про досягнутий прогрес, сторони продовжують суперечити щодо ключових елементів можливої угоди.

Анастасія Павленко
Марко Рубіо / © Associated Press

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що є шанс на угоду про припинення війни на Близькому Сході вже через кілька днів.

Про це пише Bloomberg.

«Досягнуто певного прогресу. Навіть зараз, коли я розмовляю з вами, ведеться певна робота», — зазначив держсекретар.

Рубіо повторив, що США вимагають від Ірану повністю відкрити Ормузьку протоку, а також віддати весь високозбагачений уран.

«Президент США Дональд Трамп завжди надає перевагу вирішенню таких проблем шляхом переговорів та дипломатичного врегулювання. Саме над цим ми зараз працюємо. Але ця проблема буде вирішена, як президент чітко дав зрозуміти… так чи інакше», — додав держсекретар.

Речник іранського Міністерства закордонних справ Есмаїл Багаї заявив, що будь-який механізм щодо Ормузької протоки має бути узгоджений між Іраном, Оманом та країнами, що межують з цим водним шляхом, і що Сполучені Штати «не мають до цього жодного стосунку».

Іран заявляє, що зосереджений на завершенні укладення меморандуму про взаєморозуміння, повідомило Міністерство закордонних справ країни після зустрічі головного переговірника Ірану Мохаммада Багера Галібафа та міністра закордонних справ Аббаса Арагчі з Асімом Муніром, головнокомандувачем армії Пакистану.

Війна в Ірані — останні новини

Дональд Трамп заявив про значний прогрес у переговорах щодо мирної угоди з Іраном. Сторони нібито погодили основні положення меморандуму, який передбачає, зокрема, відкриття Ормузької протоки та деескалацію конфліктів у регіоні, написав Трамп у Truth Social.

«Остаточні аспекти та деталі угоди наразі обговорюються і будуть оголошені найближчим часом. Окрім багатьох інших елементів угоди, буде відкрито Ормузьку протоку», — зазначив Трамп.

Згідно з оприлюдненими даними, проєкт домовленостей також передбачає припинення військових дій у регіоні, включно з конфліктами в Лівані, а також можливе розморожування близько 25 мільярдів доларів іранських активів в обмін на стабілізацію безпекової ситуації.

Окремо планується зменшення військової присутності США в районі Ормузької протоки та відведення частини сил від іранських кордонів. Також у межах 30-денного періоду після підписання меморандуму сторони мають узгодити фінальні параметри ядерної угоди.

Напередодні Дональд Трамп і прем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу провели напружену телефонну розмову через різні погляди на подальшу війну з Іраном та можливість дипломатичних домовленостей.

