Угода щодо Ормузької протоки майже готова: в Ірані зробили важливу заяву

Ормузька протока / © Associated Press

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Іран та Оман майже завершили підготовку угоди, яка визначатиме умови судноплавства в Ормузькій протоці.

Про це повідомляє Reuters.

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За інформацією агентства, Іран та Оман узгодили географічні координати судноплавного маршруту через Ормузьку протоку.

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Речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї заявив 5 серпня, що сторони наразі завершують підготовку спільної заяви за умови, що цьому процесу не завадить втручання третіх сторін.

За його словами, переговори між Тегераном і Маскатом проходять конструктивно.

«Переговори є професійними» та «рухаються вперед», — зазначив Багаї.

Водночас він наголосив, що навіть після підписання домовленостей між Іраном та Оманом безпека в Ормузькій протоці не буде гарантована автоматично.

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Раніше повідомлялося, що Іран може отримати мільярдні доходи через нову пропозицію від шейхів Перської затоки.

Ми раніше інформували, що армія США під час війни з Іраном значною мірою вичерпала запаси високоточних далекобійних ракет ATACMS і PrSM.

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