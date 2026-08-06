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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Угода щодо Ормузької протоки майже готова: в Ірані зробили важливу заяву

У Тегерані заявляють, що вже досягли порозуміння щодо ключових параметрів документа.

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Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Ормузька протока

Ормузька протока / © Associated Press

Іран та Оман майже завершили підготовку угоди, яка визначатиме умови судноплавства в Ормузькій протоці.

Про це повідомляє Reuters.

За інформацією агентства, Іран та Оман узгодили географічні координати судноплавного маршруту через Ормузьку протоку.

Речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї заявив 5 серпня, що сторони наразі завершують підготовку спільної заяви за умови, що цьому процесу не завадить втручання третіх сторін.

За його словами, переговори між Тегераном і Маскатом проходять конструктивно.

«Переговори є професійними» та «рухаються вперед», — зазначив Багаї.

Водночас він наголосив, що навіть після підписання домовленостей між Іраном та Оманом безпека в Ормузькій протоці не буде гарантована автоматично.

Раніше повідомлялося, що Іран може отримати мільярдні доходи через нову пропозицію від шейхів Перської затоки.

Ми раніше інформували, що армія США під час війни з Іраном значною мірою вичерпала запаси високоточних далекобійних ракет ATACMS і PrSM.

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