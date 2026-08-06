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Угода щодо Ормузької протоки майже готова: в Ірані зробили важливу заяву
У Тегерані заявляють, що вже досягли порозуміння щодо ключових параметрів документа.
Іран та Оман майже завершили підготовку угоди, яка визначатиме умови судноплавства в Ормузькій протоці.
Про це повідомляє Reuters.
За інформацією агентства, Іран та Оман узгодили географічні координати судноплавного маршруту через Ормузьку протоку.
Речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї заявив 5 серпня, що сторони наразі завершують підготовку спільної заяви за умови, що цьому процесу не завадить втручання третіх сторін.
За його словами, переговори між Тегераном і Маскатом проходять конструктивно.
«Переговори є професійними» та «рухаються вперед», — зазначив Багаї.
Водночас він наголосив, що навіть після підписання домовленостей між Іраном та Оманом безпека в Ормузькій протоці не буде гарантована автоматично.
Раніше повідомлялося, що Іран може отримати мільярдні доходи через нову пропозицію від шейхів Перської затоки.
Ми раніше інформували, що армія США під час війни з Іраном значною мірою вичерпала запаси високоточних далекобійних ракет ATACMS і PrSM.