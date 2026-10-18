Угода Трампа і Путіна вже має нового покупця: куди ще піде російський дизель

Туреччина / © Associated Press

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Туреччина планує закуповувати частину дизельного пального, яке Росія постачатиме на світові ринки в межах домовленості з президентом США Дональдом Трампом.

Про це заявив міністр енергетики Туреччини Алпарслан Байрактар, пише Reuters.

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За його словами, угода між США і Росією щодо дизельного пального має важливе значення для енергетичної безпеки Туреччини. Анкара частково залежить від російських енергоносіїв, а також імпортує їх з Ірану, Азербайджану та інших країн.

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«В останні місяці, коли у Росії виникла ця проблема, вона запровадила обмеження на експорт дизельного пального. Тепер вони досягли угоди з Трампом щодо дизеля. Під час наших переговорів ми домовилися, що частину цього пального постачатимуть до Туреччини», — заявив Байрактар в ефірі Kanal 7.

Інших подробиць щодо обсягів або термінів постачання він не навів.

У США «розносять» Трампа за підігравання РФ

Раніше угоду Трампа з Путіним щодо російського дизеля різко критикували президент України Володимир Зеленський, європейські чиновники та частина республіканців у США.

У США спалахнув скандал через рішення президента Дональда Трампа відмовитися від посилення тиску на Росію в межах так званого «закону Грема». Сенатор-демократ Річард Блюменталь, один із розробників документа, гостро розкритикував це рішення у соцмережі X, заявивши, що воно суперечить позиції більшості американців, Конгресу та європейських союзників.

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Блюменталь наголосив, що дії Трампа не мають жодного стосунку до національної безпеки США, а є лише підлещуванням до Володимира Путіна. Сенатор назвав учинок президента «підлим і боягузливим» та закликав колег-республіканців приєднатися до його засудження.

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