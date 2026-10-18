ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
599
Час на прочитання
2 хв

Угода Трампа і Путіна вже має нового покупця: куди ще піде російський дизель

Обсяги та терміни постачання поки не розкривають.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Туреччина

Туреччина / © Associated Press

Туреччина планує закуповувати частину дизельного пального, яке Росія постачатиме на світові ринки в межах домовленості з президентом США Дональдом Трампом.

Про це заявив міністр енергетики Туреччини Алпарслан Байрактар, пише Reuters.

За його словами, угода між США і Росією щодо дизельного пального має важливе значення для енергетичної безпеки Туреччини. Анкара частково залежить від російських енергоносіїв, а також імпортує їх з Ірану, Азербайджану та інших країн.

«В останні місяці, коли у Росії виникла ця проблема, вона запровадила обмеження на експорт дизельного пального. Тепер вони досягли угоди з Трампом щодо дизеля. Під час наших переговорів ми домовилися, що частину цього пального постачатимуть до Туреччини», — заявив Байрактар в ефірі Kanal 7.

Інших подробиць щодо обсягів або термінів постачання він не навів.

У США «розносять» Трампа за підігравання РФ

Раніше угоду Трампа з Путіним щодо російського дизеля різко критикували президент України Володимир Зеленський, європейські чиновники та частина республіканців у США.

У США спалахнув скандал через рішення президента Дональда Трампа відмовитися від посилення тиску на Росію в межах так званого «закону Грема». Сенатор-демократ Річард Блюменталь, один із розробників документа, гостро розкритикував це рішення у соцмережі X, заявивши, що воно суперечить позиції більшості американців, Конгресу та європейських союзників.

Блюменталь наголосив, що дії Трампа не мають жодного стосунку до національної безпеки США, а є лише підлещуванням до Володимира Путіна. Сенатор назвав учинок президента «підлим і боягузливим» та закликав колег-республіканців приєднатися до його засудження.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie