Угода Трампа і Путіна вже тріщить по швах?: танкери, які везли пальне РФ до США, раптово збились з курсу

Дональд Трамп і Путін / © Колаж ТСН.ua

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Два танкери, які, за наявними даними, транспортували російське дизельне пальне до США, раптово змінили свій курс. Раптова зміна напрямку руху підсанкційних суден свідчить про те, що гучна дизельна угода Дональда Трампа з Кремлем зіткнулася з серйозними проблемами.

Про це пише видання The Telegraph з посиланням на Financial Times.

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Минулого місяця президент США оголосив про домовленість із Москвою щодо імпорту російського дизелю, після чого Міністерство фінансів США тимчасово зняло санкції з російського пального.

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Ця угода викликала хвилю обурення як серед демократів, так і з боку окремих республіканців та європейських партнерів. Трампа звинуватили в послабленні тиску на Владіміра Путіна та прямому фінансуванні військового бюджету РФ.

«Ця угода є подарунком для нашого супротивника та зрадою наших союзників; її необхідно скасувати», — йдеться у спільному листі двопартійної групи американських сенаторів до Білого дому, держсекретаря Марко Рубіо та глави Мінфіну Скотта Бессента.

Президент України Володимир Зеленський назвав це «слабким рішенням», ухваленим «сильними союзниками». А прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні наголосила, що угода фактично легітимізує Москву, «поки її бомби все ще падають на українські міста».

Для самого Трампа це була відчайдушна спроба заспокоїти виборців у аграрних штатах, які найбільше постраждали від стрибка цін на пальне, спричиненого конфліктом з Іраном. Тією ж мірою угода не допомогла республіканцям на проміжних виборах: Демократична партія здобула значні успіхи в традиційних оплотах республіканців, перехопивши місця в Айові, Канзасі, Техасі та Вісконсині.

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Куди фактично повертають судна з російським дизелем

Згідно з даними відстеження суден:

Танкер Talisman , який раніше вказував кінцевою точкою Атлантичне узбережжя США, наразі виявлений біля берегів Алжиру і рухається у зворотному напрямку.

Танкер Leruo , що також транспортував російський дизель у напрямку Сполучених Штатів, перенаправлений до Бразилії.

Лише одне судно, за даними FT, усе ще продовжує курс у напрямку США.

Головною причиною розвороту танкерів називають невизначеність щодо того, чи дозволять їм розвантажитися в американських портах. Всередині США розгораються гострі юридичні суперечки щодо законності таких поставок.

Зокрема, губернаторка штату Нью-Джерсі Майкі Шеррілл застерегла операторів портових терміналів від прийому російського дизелю:

«Купівля або розвантаження незаконного російського пального, яке зараз прямує до східного узбережжя США на вимогу адміністрації Трампа, ймовірно, піддасть бізнес та приватних осіб суворим цивільним і кримінальним покаранням», — заявила вона у своєму зверненні.

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Раніше ми писали про те, що дизельна угода між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним викликала критику як в Україні, так і у США. У Вашингтоні група сенаторів від обох партій поставила під сумнів законність домовленості, посилаючись на ухвалену 2022 року заборону на імпорт російської нафти.

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