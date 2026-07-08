Угорщина готова допомагати Україні у війні проти РФ, але є нюанс

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр / © Associated Press

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Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським запевнив у подальшій підтримці України як держави, яка стала жертвою російської агресії. Водночас він наголосив, що Будапешт не змінить своєї позиції щодо військової допомоги.

Про це повідомляє liga.net.

За словами Мадяра, напередодні саміту НАТО в Анкарі він провів коротку зустріч з Володимиром Зеленським, під час якої сторони домовилися провести окремі переговори найближчим часом.

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«Вчора у мене була можливість коротко поспілкуватися з президентом Зеленським, і ми домовилися зустрітися у найближчому майбутньому», — сказав голова угорського уряду в середу, 8 липня.

Мадяр також наголосив, що саме Росія є агресором у війні, водночас Україна має повне право захищати свою територіальну цілісність.

У цьому контексті прем’єр заявив, що Угорщина й надалі надаватиме Україні гуманітарну допомогу, однак виключив можливість військової підтримки.

«Ми говорили про це багато разів: Угорщина не спрямовуватиме зброю або війська до України», — наголосив він.

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Нагадаємо, раніше угорський прем’єр-міністр Петер Мадяр заявив про намір провести особисту зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Він зазначив, що найкращим місцем для переговорів вважає місто Берегове на Закарпатті.

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